- Romania trebuie sa decida de urgenta daca doreste sa utilizeze gazele din Marea Neagra in industria autohtona sau doar vrea sa obtina venituri din tranzitul acestor gaze pe teritoriul tarii noastre, a declarat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,6 milioane clienti, ANRE a acceptat o crestere a preturilor de 1,2…

- Statul roman se pregateste sa permita exportul resurselor de gaze iar aceasta resursa a Romaniei va fi exportata in detrimentul populatiei, care va ramane captiva si fara alternative la incalzirea cu lemne, atrag atentia reprezentantii Fordaq - Comunitatea Forestierilor. "Ceea ce se intampla…

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Noi vedem scopul final ca fiind acela de a creste sursele de aprovizionare cu gaz ale Romaniei, prin deschiderea acestui nou front spre Marea Neagra. De aceea am investit alaturi de Black Sea Oil & Gas, care e cam cel mai mic dintre jucatorii de pe Marea Neagra, dar proiectul lor este cel mai avansat.…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…