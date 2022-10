ANRE reacționează după declarațiile de ieri a ”Apă-Canal Chișinău” Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța ca a analizat alegațiile operatorului S.A. „Apa-Canal Chișinau” expuse in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau (CMC) de ieri, prin care este invocata o situație excepționala in sectorul serviciilor de apa și canalizare, generata de metodologia tarifara „restrictiva”, precum și ca „tarifele nu acopera nici costurile operați Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

