ANRE propune un nou sistem pentru sprijinirea energiei regenerabile: tarife fixe n loc de certificate verzi

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va modifica tarifele de distributie, in sensul reducerii lor, in momentul in care va primi decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia din care a rezultat ca au fost prejudiciati consumatorii, se arata intr-un comunicat al ANRE,…

- De la inceputul acestei luni, consumatorii cas­­nici alimentati de Engie Romania, prin­cipalul furnizor de gaze pe piata reglementata, vor achita facturi mai mari, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a majorat preturile cu 10%. Acesta este cea de-a doua majorare…

- Cei 1,6 milioane de clienti din Romania ai Engie platesc, de astazi, o factura la gaze cu 10% mai mare, potrivit unui anunt facut recent de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a stabilit pentru primul semestru al anului o cota in scadere cu 30% de certificate verzi pe care trebuie sa le achizitioneze furnizorii, ceea ce va duce la cresterea excesului de certificate verzi din piata, potrivit unui comunicat al…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor.…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Producatorul de energie termica „Bioenergy” Suceava va primi o prima transa de 4 milioane de lei pentru certificatele verzi din 2016. Primarul Ion Lungu a declarat ca fondurile vor fi deblocate dupa ce, marti, a fost la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei impreuna cu președintele…