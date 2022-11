Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de energie electrica au fost amendati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 380.000 de lei, pentru emiterea cu intarziere a facturilor. „Asa cum am anuntat public, ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica, am demarat…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat decontarea sumei de peste 5,997 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si transmisa spre decontare a depasit 5 miliarde de lei, informeaza joi institutia intr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va deconta peste 4,6 miliarde de lei catre furnizorii de energie. Sursa articolului: ANRE va deconta peste 4,6 miliarde de lei catre furnizorii de energie Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si a transmis spre decontare catre furnizorii de energie, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, o suma de peste 2,47 miliarde lei. In baza OUG 118/2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul…