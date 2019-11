Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a numit-o joi pe Tania Haritonovici administrator special al RADET, in locul lui Alexandru Burghiu, care a fost numit director la Termoenergetica, compania care a preluat activitatea Regiei. Noul administrator special va ocupa aceasta funcție pana la lichidarea…

- Consilierul general ALDE și șeful Tineretului ALDE, Claudiu Catana, atenționeaza ca incertitudinea legata de falimentul RADET trebuie stopata. Acesta susține ca bucureștenii trebuie sa aiba certitudinea ca vor avea apa calda și caldura."Incertitudinea juridica generata de hotararea de ieri…

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Pentru 1,2 milioane de bucuresteni, cei racordati la RADET, intrarea regiei in faliment anunta o iarna cu iz siberian. Deja avariile se tin lant, iar perspectivele sunt dintre cele mai pesimiste. Potrivit unei analize Frames, fara interventia urgenta a Primariei, ANRE si a Guvernului Orban,…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat un proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Bucuresti cu Academia Romana in scopul realizarii unui parcaj, in regim de concesiune lucrari, pe terenul situat in strada Nicolae Tonitza nr.9, Sector 3.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca, prin Comitetul de reglementare, intrunit miercuri, a luat in discutie si a aprobat solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, de modificare a licentei pentru exploatarea…

- ANRE a declanșat controale la producatorii de energie electrica, cu scopul de a vedea diferența dintre puterea instalata și cea disponibila a declarat, luni, președintele autoritații, Dumitru Chirița, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…