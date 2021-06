Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat in sedinta Comitetului de reglementare de marti un nou ordin privind standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, potrivit agerpres. Principalele schimbari si masurile se refera la includerea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca le impune distribuitorilor de energie electrica sa dea compensatii financiare clientilor afectati de intreruperile neplanificate. Operatorii de distributie vor acorda compensatii intre 5 lei si 300 de lei tuturor utilizatorilor…

- La sfarșitul lunii martie, doar 40% dintre consumatorii de energie se aflau pe piața libera. Restul se aflau in regim de serviciu universal. Un ordin al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prevede ca furnizorii de ultima instanța pot acorda discount-uri pana la 30 iunie…

- ​Persoanele care nu au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pe piața libera risca sa plateasca, de la 1 iulie, facturi mult mai mari decât acum. Oricum, aceștia platesc energie electrica mai scumpa de la 1 ianuarie, când a început efectiv liberalizarea, însa…

- Un ordin nou al Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), 25/2021, stabilește noi obligații pentru firmele de distribuție de energie electrica in cazul in care au loc deranjamente. Daca e cazul, ele vor plati simultan și despagubiri și compensații clienților afectați, potrivit economica.net…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1,68 miliarde lei. Suplimentar fața de planul anual de investiții…

- Cei care doresc sa se racordeze la reteaua de electricitate o pot face, in mod gratuit, doar cu plata verificarii dosarului de instalatie, sau vor putea suporta ei costurile necesare pentru proiectarea si executia instalatiilor de racordare, urmand ca, apoi, sa isi recupereze banii de la distribuitorii…