Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, in luna iulie, cu 8 lei (-0,1%) mai mic fata de luna anterioara, in timp ce salariul mediu net a fost de 3.975 lei, in usoara scadere, respectiv cu doi lei (-0,1%) raportat pe perioada de referinta, arata datele publicate, luni, de Institutul National…

- „In loc sa faca ordine și sa soluționeze probleme, noua OUG creeaza haos și lovește in toți operatorii pieței de energie, periclitand securitatea aprovizionarii cu energie a consumatorilor”, afirma președintele AFEER, Laurențiu Urluescu, care vere revizuirea OUG privind prețurile la energie, anunța…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la Antena 3, ca Guvernul va prezenta pana la 1 septembrie un pachet de masuri legat de preturile la energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, miercuri, la ședința tehnica pe marginea situației prețurilor la energie, reuniune in care s-a discutat despre identificarea soluțiilor pentru protejarea consumatorilor casnici, potrivit unui comunicat al Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Preturile de consum din SUA au urcat cu 9,1% in iunie, cea mai mare crestere anuala din mai mult de patru decenii, pe fondul costurilor ridicate pentru benzina, alimente si chirie, intarind argumentele pentru o noua majorare cu 0,75 puncte procentuale a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala, in…

- Liderul USR, Catalin Drula a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre o candidatura a Laurei Codruta Kovesi la prezidentiale, din partea USR, ca orice solutie este posibila, in general, partidele incearca sa isi gaseasca candidati si solutii interne . Sa spuna doamna Kovesi…

- Politologul Cristian Parvulescu a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre vizita presedintelui Klaus Iohannis in Ucraina, ca a fost pregatia si ca Romania este premiata prin aceasta vizita, pentru tinuta pe care a avut-o, pentru politicile pe care le-a sustinut. Romania…

- Marcel Ciolacu trebuie sa le explice romanilor de ce pe noua legislatie preturile la energie si gaze au crescut brusc cu aproape 30%, afirma joi presedintele Senatului, Florin Citu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…