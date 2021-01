ANRE: Jumătate dintre consumatorii casnici de energie electrică sunt vulnerabili Mai mult de jumatate din consumatorii casnici de energie electrica din Romania, respectiv peste 4,5 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, avand un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri, AGERPRES. “Din cei peste 8.700.000 de clienti casnici, conform raportarilor […] The post ANRE: Jumatate dintre consumatorii casnici de energie electrica sunt vulnerabili appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

