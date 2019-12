Stiri pe aceeasi tema

- Primiți un email cu o notificare de plata din partea unui furnizor, a unei companii cu care colaborați, sau poate chiar sa impersoneze o alta adresa de email din instituție (de obicei adresa șefului instituției). Acestui email ii este atașat un fișier malițios, sub forma unei facturi, care, odata accesat…

- Pristolnicele sunt obiecte de lemn legate de cultul morților, au forma de cruce și sunt ornamentate in feluri diferite. Cele mai multe au forma unei troițe cu patru brațe, fiind ornamentate prin crestare și traforare. Indiferent de forma pe care o au, toate pristolnicele au crestate la baza inițialele…

- Dis-de-dimineața, baieții noștri par puși pe glume. Par? Nuuu, chiar sunt! Razvan Simion explica la Neatza cu Razvan și Dani cum obișnuiește el sa se antreneze. Condiție fizica, tonifiere, muschi, silueta...

- „Intotdeauna revoluțiile sociale, revoluțiile politice au fost subliniate de teatru: veți descoperi intotdeauna, in forma dramatica, in forma de spectacol, un produs al evoluției umane. Teatrul Național continua acest drum fundamental. Societatea se va dezvolta prin teatru, prin adevar” – cu aceste…

- Ziarul Unirea Peste 350 de tineri din Alba, in programul Google „Generația Tech”: „Credem ca putem forma din Alba Iulia un viitor centru de tehnologie” Peste 350 de tineri din Alba, in programul Google „Generația Tech”: „Credem ca putem forma din Alba Iulia un viitor centru de tehnologie” Peste 1.000…

- Leasingul de personal va fi „totalmente dezavantajos” pentru salariați și le va aduce beneficii doar patronilor și intermediarilor, susține Confederația Sindicatelor. Aceasta noua forma de angajare va deveni „cea mai moderna forma de sclavie”, apreciaza sindicaliștii.

- Ordonanta 114/2018 ar fi avut consecinte dramatice pe partea bancara, daca s-ar fi aplicat in forma initiala, ducand la falimentul a trei banci dupa primele sase luni de la implementare si la oprirea activitatii altor sapte, a declarat, sambata, Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate Financiara…

- De fiecare data pana acum, in precedentele patru ediții, CSM București a inceput cu o victorie in Liga Campionilor. Team Esbjerg - CSM București e duminica, de la ora 17:50, pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport E prima data insa cand CSM incepe competiția in deplasare. Intr-o grupa din care…