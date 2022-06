In cadrul ANRE a fost constituit un grup de lucru, in vederea desfasurarii activitatii de colectare, verificare date, intocmire fise de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de lucru este format din 31 de experti si 3 experti IT, coordonati de catre Directia Generala Monitorizare si Investigatii. Fiecare expert are alocati, in medie, 3-4 operatori cu care comunica in mod direct cu privire la datele incarcate in Platforma IT pusa…