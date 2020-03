Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat in luna decembrie 2019 o cantitate de 3.493.356 de MWh de gaze naturale, cu 12% in plus fata de aceeasi luna a anului precedent, potrivit rapoartelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de Agerpres.Citeste si: Beuran ramane BLOCAT in casa inca…

- Romania a importat mai multa energie electrica decat a exportat in 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS). Importurile de electricitate au crescut cu 74%, exporturile s-au redus cu 34%.Importurile s-au cifrat la 5,11 TWh, in timp ce exporturile s-au ridicat la 3,59 TWh,…

- „Nu a crescut nici prețul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit sa punem lucrurile pe fagașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia…

- Romania a importat in octombrie 2019 un cantitate de gaze de 2,991 milioane de MWh, de aproape patru ori mai mare decat in aceeasi luna a anului precedent, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, scrie Agerpres. In octombrie 2018, importurile fusesera de 756.377 MWh.Pe…

- Prețul gazelor naturale platit de moldoveni nu va crește. Asigurarile vin din partea companiei Moldovatransgaz, care a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica modificarea tarifelor pentru transportul de gaze.

- ANRE: Nivelul tarifelor reglementate la energia electrica pentru clientii casnici ramane neschimbat incepand cu 1 ianuarie 2020 Nivelul tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata clientilor casnici de catre furnizorii de ultima instanta nu se va modifica incepand cu 1 ianuarie 2020, anunta…