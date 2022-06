Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat cu 50% mai mult gaz in ianuarie 2022 fața de aceeași luna a anului trecut si a fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de Agerpres. Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile erau de 2,7 milioane de…

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…

- Ion Sterian, directorul general al Transgaz, susține ca importurile de gaze ale Romaniei se desfasoara normal, in aceasta perioada, iar tara noastra isi poate asigura necesarul din productia interna, mai ales ca și consumul este mai redus. Romania trebuie, insa, sa aduca gaze din import din alte surse…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Decizia guvernanților, de a plafona timp de un an prețurile din domeniul energetic, ar trebui sa-i determine pe consumatori sa gaseasca soluții sa reduca din consum, considera Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). „Sunt convins ca aceasta criza energetica…

- Consumatorii de energie vor fi sprijiniti de la bugetul de stat de la 1 aprilie, dar de anul viitor ar trebui sa-si reduca singuri facturile prin masuri de eficienta energetica, a transmis, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), intr-o conferinta…