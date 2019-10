Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, potrivit AGERPRES. In aceeasi perioada, exporturile au…

- Importurile de gaze au fost în august de 3,5 ori mai mari decât cele din aceeași luna a anului trecut. Importurile sunt mai mari și pe fondul scumpirii gazelor din producția interna. Spre deosebire de alți ani, gazele naturale românești au ajuns sa fie mult mai scumpe decât cele…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a exista concurenta in piata, a anuntat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale…

- Numarul consumatorilor casnici deserviti de furnizorul traditional, de ultima instanta, a scazut cu 14,77% in primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara din anul 2018, ca urmare a migrarii catre piata concurentiala, se arata in raportul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

