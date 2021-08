ANRE: Hidroelectrica, cele mai mari amenzi; Enel, cele mai multe reclamaţii Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, in timp ce Enel este compania pe numele careia s-au depus cele mai multe reclamatii, arata datele furnizate de ANRE pentru AGERPRES. Astfel, in perioada mentionata, autoritatea a gestionat un numar de 11.256 de reclamatii, dintre care 8.053 in sectorul energiei electrice si 3.203 in sectorul gazelor naturale, in contextul liberalizarii pietelor. In privinta energiei electrice, pe numele Hidroelectrica s-au primit 806 reclamatii, in urma careia compania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

