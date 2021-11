ANRE: Furnizorii de gaze care vor sa renunte la licenta trebuie mai intai sa rezolve problema clientilor

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de gaze nu mai pot renunta la licenta daca nu rezolva mai intai problema clientilor lor, au declarat, astazi, reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). ‘ANRE a modificat regulamentul de acordare a licentelor, astfel incat furnizorii care solicita retragerea voluntara…

- Explozia preturilor gazelor pe piata angro, care a majorat costurile de achizitie ale furnizorilor peste nivelul facturat clientilor, incepe sa se simta si pe piata autohtona. Restart Energy a anuntat ca renunta, incepand cu 2022, la activitatea de furnizare de gaze, iar surse din piata ale Profit.ro…

- Explozia preturilor gazelor pe piata angro, care a majorat costurile de achizitie ale furnizorilor peste nivelul facturat clientilor, incepe sa se simta si pe piata autohtona. Restart Energy a anuntat ca renunta, incepand cu 2022, la activitatea de furnizare de gaze, iar surse din piata ale Profit.ro…

- Explozia preturilor gazelor pe piata angro, care a majorat costurile de achizitie ale furnziorilor peste nivelul facturat clientilor, începe sa se simta si pe piata autohtona. Restart Energy a anuntat ca renunta, începând cu 2022, la activitatea de furnizare de gaze, iar surse din…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a amendat patru furnizori de gaze cu suma de 2,7 milioane de lei pentru intentia acestora de a majora tarifele in timpul derularii contractelor cu pret fix, potrivit unui comunicat al ANRE remis, joi, AGERPRES. Ca urmare a plangerilor clientilor…

- ANRE: Plafonarea pretului energiei ar trebui sa fie exclusa din discutii Foto: radioiasi.ro Jucatorii din energie, dar si experti din domeniu afirma ca declaratiile guvernantilor privind plafonarea pretului energiei dau semnale dezastruoase în piata, iar efectele pot viza întreaga…

- Dumitru Chirița, președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), a fost audiat miercuri in Parlament, in cadrul comisiei constituite pentru investigarea prețurilor la energie, potrivit Agerpres.ro.Facturile la electricitate ar putea scadea cu 10-15% in medie, daca certificatele…

- Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca pretul la energie va fi plafonat la un tarif mediu pe ultimele sase luni. “PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea preturilor la energie in Romania. Principiile de baza sunt urmatoarele: plafonarea pentru sase luni a pretului la o…