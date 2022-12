Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vine cu precizari cu privire la categoriile de persoane care trebuie sa depuna declaratie pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea pretului la energie electrica, subliniind ca, in cazul clientilor finali casnici…

- Clientul casnic, cu un singur loc de consum, beneficiaza automat de pretul plafonat la care se incadreaza conform consumului lunar, in timp ce acelasi tip de client care are atat adresa de resedinta, cat si adresa de domiciliu, poate beneficia de pretul plafonat, la una dintre cele doua adrese, pe…

- Mai multe categorii de consumatori ar putea plati facturi uriașe la energie luna viitoare daca nu se grabesc sa depuna declarații pe proprie raspundere luna aceasta pentru a beneficia de plafonare, susțin reprezentanții furnizorilor de electricitate.

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale fata de consumatori, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres. In urma finalizarii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca supune consultarii publice proiectul regulamentului de furnizare a energiei electrice pentru clientii finali. In document apare formula de client activ, dar și posibilitatea de esalonarea la plata a facturii, la cerere.…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat astazi ca a amendat sapte companii furnizoare de energie electrica cu 380 de mii de lei pentru emiterea cu intarziere a facturilor. Controalele au inceput in urma sesizarilor de la consumatori și au vizat perioada 1 aprilie – 30 septembrie.…

- ”Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, investeste 300.000 de euro in dezvoltarea unei noi categorii de produse – sisteme fotovoltaice. Dezvoltarea noii game are loc in contextul cresterii semnificative a cererii pentru astfel de produse, atat pentru sisteme…