ANRE, despre criza din energie: Cererea este mai mare decât oferta ieftină Criza de pe piata de energie este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta, cererea fiind mai mare decat oferta ieftina, a declarat, Zoltan Nagy – Bege, vicepresedintele ANRE. “Criza energiei este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta. Trebuie sa echilibram cererea si oferta. In acest moment, cererea de energie este mai mare decat oferta sau este mai mare decat oferta ieftina. Europa consuma o anumita cantitate de energie scumpa care determina si pretul final pentru energie electrica. In momentul in care reusim sa suplimentam avem doua variante: ori suplimentam partea de oferta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra continua sa se alature deciziilor europene in toate eforturile de gestionare a consumului de energie, de descurajare a tendinței de creștere nejustificata a prețurilor și de diversificare a surselor de energie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul Romanian International Gas Conference…

- Criza energetica din Europa și, implicit, Romania impune masuri de reducere a consumului de energie electrica, atat la nivelul locuințelor individuale, cat și la nivelul orașelor și al instituțiilor publice. In acest context, primarul Oneștiului, Laurențiu Neghina, anunța ca se vor lua cateva masuri…

- Adrian Dohotaru, un cunoscut activist de mediu clujean, avanseaza soluții posibile la actuala criza energetica prin care trec Romania și Europa din cauza razboiului din Ucraina. El a menționat impozitarea corecta a companiilor de energie.

- Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Fii…

- Dan Barna a afirmat ca, timp de mai multe zile, Romania a avut cea mai scumpa energie din Europa. ”De luni de zile se tot vorbeste ca va veni criza, din pacate, constatam ca suntem deja in plina criza, Romania este astazi in criza si sunt mai multe paliere ale acestei crize pe care le traim si de…

- Licitatia a avut loc vineri, iar tranzactia, in valoare de 91.236.832, EURO, exclusiv TVA, este considerata una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic romanesc si totodata una dintre cele mai mari tranzactii din insolventa din ultimii ani din Romania. ”Avand in vedere specificul activului,…

- Lansat in 2012, patru ani mai tarziu decat App Store, Google Play Store implineste 10 ani de cand ofera, sub o forma sau alta, acces la continut digital pentru smartphone-urile cu Android. Cunoscut la inceput drept Android Market, magazinul digital al celor de la Google vindea mult mai multe produse…

- Criza europeana și mondiala in energetica poate deveni o oportunitate pentru Romania și alte țari, care ar avea ca efect fortificarea, in masura deplina, a independenței și securitații sale energetice. La aceasta concluzie au ajuns un șir de experți din domeniul energetic, anunța Libertatea.ro.…