Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va reduce tarifele de distributie, dupa ce va primi decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia din care a rezultat ca au fost prejudiciati consumatorii, se arata intr-un comunicat al ANRE. "ANRE nu a primit, până în…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va modifica tarifele de distributie, in sensul reducerii lor, in momentul in care va primi decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia din care a rezultat ca au fost prejudiciati consumatorii, se arata intr-un comunicat al ANRE,…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, 19 aprilie, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea scadea in viitor, dupa ce consumatorii au fost efectati de faptul ca mai multe firme din sector s-au inteles in decursul anilor, ”au umflat” preturile si au trucat licitatiile, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…