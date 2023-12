Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat vineri, 8 decembrie, ca face 171 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, fara sa precizeze despre cine este vorba.ANRE a transmis intr-un comunicat ca este vorba despre 77 de…

- Deputații au adoptat, marti, un proiect de lege care modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, referitor la prosumatorii persoane juridice si fizice. Camera Deputatilor este for decizional pentru acest proiect de lege, transmite Agerpres.

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Europa a fost lovita de o criza energetica. Prețurile, fara taxele statului, la electricitate și gaze naturale au crescut dupa invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv…