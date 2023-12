Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a transmis precizari cu privire la activitatea de control care urmareste respectarea de catre operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale a reglementarilor emise, precum si a obligatiilor prevazute de legislatia nationala in domeniu ”La momentul actual sunt in derulare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) deruleaza, in prezent, 171 de actiuni de control in sectorul energiei electrice si gazelor naturale, mare parte de tip verificari, iar rezultatele controalelor vor fi aduse la cunostinta opiniei publice dupa finalizarea acestora, a…

- Deputații au adoptat, marti, un proiect de lege care modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, referitor la prosumatorii persoane juridice si fizice. Camera Deputatilor este for decizional pentru acest proiect de lege, transmite Agerpres.

- Intrebat, luni, daca a solicitat, asa cum anunta in 16 octombrie, controale la furnizorii de gaze naturale suspectati sa mentin in mod nejustificat preturile ridicate, ministrul Energiei a afirmat ca sunt in desfasurare actiuni de control in acest sens. ”Sunt in actiuni de control. Autoritatea Nationala…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) are un sediu in Sectorul 2 din București, pe Bulevardul Carol I, nr. 29. Sediul ANRE este inchiriat de la Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A., o firma controlata de Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriei…

- Consiliul Concurentei: Accesul investitorilor pe piata de producere a energiei electrice din surse regenerabile este ingreunatParticipantii la procesul de racordare la retea intampina bariere legislative, bariere birocratice, bariere asociate finantarii, dar si unele generate de dezvoltarea insuficienta…