ANRE: Amenzi de peste 2 milioane de lei pentru companiile de energie care nu au citit contoarele la timp Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aplicat operatorilor retelelor de distributie a energiei electrice amenzi in valoare totala de 2,4 milioane lei pentru depasirea frecventa a intervalului de trei luni pentru citirea indexului. „La sfarsitul anului 2022, am dispus actiuni de control inopinate la operatorii de distributie a energiei electrice, prin care […]