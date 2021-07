ANRE: amenzi de 400.000 de lei pentru furnizorii de gaze Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a finalizat actiuni de control desfasurate la furnizorii de gaze naturale, aplicand amenzi contraventionale in valoare totala de 400.000 de lei. Prin actiunile de control desfasurate, ANRE a verificat, prin metoda esantionarii, respectarea prevederilor Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. In urma finalizarii actiunilor de control, s-au constatat intarzieri in transmiterea raspunsurilor la sesizarile clientilor finali… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, furnizorii vor trebui sa plateasca clienților finali care nu au primit raspunsuri in termenul legal, penalitațile datorate. „Prin acțiunile de control desfașurate, ANRE a verificat, prin metoda eșantionarii, respectarea prevederilor Standardului de performanța pentru activitatea de furnizare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a amendat E.ON Energie Romaniei cu 310.000 lei si Engie Romania cu 90.000 lei, din cauza ca au intarziat cu transmiterea raspunsurilor la sesizarile clientilor finali referitoare la facturarea serviciului de furnizare…

- ”Prin actiunile de control desfasurate, ANRE a verificat, prin metoda esantionarii, respectarea prevederilor Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la indeplinirea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a finalizat actiuni de control desfasurate la furnizorii de gaze naturale, aplicand amenzi contraventionale in valoare totala de 400.000 de lei, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Prin actiunile de control desfasurate, ANRE a verificat,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a amendat E.ON Energie Romaniei cu 310.000 lei si Engie Romania cu 90.000 lei, din cauza ca au intarziat cu transmiterea raspunsurilor la sesizarile clientilor finali referitoare la facturarea serviciului de furnizare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) introduce sistemul de clasificare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in functie de gradul de respectare a indicatorilor de calitate si impune plata automata a compensatiilor catre toti clientii afectati, potrivit unui comunicat…

- “ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale”, informeaza…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare de marti, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice.