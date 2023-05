ANRE amenință, din nou, cu obligativitatea repartitoarelor. Se invocă necesitatea economiei la căldură Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a emis un nou proiect de ordin pentru calcularea repartizarii costurilor cu energia termica in apartamentele contorizate, cu aplicare de la 1 ianuarie 2024. Instituția se așteapta la o creștere a contorizarii individuale, dat fiind ca amanarea repartitoarelor va expira la 31 decembrie 2023. ANRE susține, cu […] The post ANRE amenința, din nou, cu obligativitatea repartitoarelor. Se invoca necesitatea economiei la caldura first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

