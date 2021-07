Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) a simplificat procedura de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice si a inlocuit obligativitatea prezentarii actului de proprietate cu o declaratie pe propria raspundere, potrivit unui comunicat remis, miercuri, Agerpres. ANRE a aprobat,…

- ANRE a aprobat miercuri un ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 235/2019.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca le impune distribuitorilor de energie electrica sa dea compensatii financiare clientilor afectati de intreruperile neplanificate. Operatorii de distributie vor acorda compensatii intre 5 lei si 300 de lei tuturor utilizatorilor…

- ”ANRE a aprobat in sedinta Comitetului de reglementare din data de 15 iunie 2021 Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. La data intrarii in vigoare…