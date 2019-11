Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va ridica licentele de productie a energiei electrice pentru inca 1.100 de MW saptamana viitoare, intrucat este vorba de centrale care nu mai exista, c...

- Romania dispune, oficial, de capacitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata totala de 21.460 de MW, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), insa...

- Comitetul de reglementare al ANRE a luat in discuție și a aprobat: – modificarea Licentei nr. 1085 pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, acordate Societații Complexul Energetic Oltenia S.A, in sensul excluderii blocului G5 din CTE ROVINARI,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a retras licentele de producere a energiei pentru grupul 5 al termocentralei Rovinari si pentru grupurile 1 si 6 de la Iernut, cu o putere instalata totala de 630 de MW, care nu mai sunt disponibile, potrivit unui comunicat al reglementatorului,…

- 'Comitetul de reglementare al ANRE, intrunit in data de 9 octombrie 2019, a luat in discutie si a aprobat solicitarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. de modificare a Licentei nr. 1085 pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare…

- ANRE a declanșat controale la producatorii de energie electrica, cu scopul de a vedea diferența dintre puterea instalata și cea disponibila a declarat, luni, președintele autoritații, Dumitru Chirița, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a declansat controale la producatorii de energie electrica pentru a vedea diferentele dintre puterea instalata si cea disponibila, urmand ca unor companii sa le fie reduse licentele, a declarat, luni, presedintele ANRE, Dumitru Chirita,…