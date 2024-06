ANRE a majorat marja comercială la vînzarea carburanților. De ce Marja comerciala specifica la comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2024 a fost majorata. Despre aceasta informeaza Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Astfel, pentru semestrul doi al anului curent, marja comerciala specifica la comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere va fi de 3,28 l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Piața carburanților s-a stabilizat pe fondalul așteptarilor asupra urmatoarelor decizii OPEC+. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta o stabilizare și chiar o anumita descreștere a prețurilor la carburanți, grație evoluției cotațiilor Platts inregistrate pe bursele internaționale…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 23 mai. Astfel, potrivit datelor, un litru de benzina va costa cu trei bani mai puțin, iar prețul motorinei crește cu doi bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 21 mai. Astfel, potrivit datelor, prețul unui litru de benzina va crește cu 1 ban, iar cel al motorinei cu 3 bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 16 mai, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 17 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 25,19 lei/litru (-8 bani), iar al motorinei fara denumire…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta in continuare ieftinirea prețurilor la carburanți pe bursele internaționale, tendința care se reflecta fidel la stațiile petroliere din Republica Moldova. In consecința, pe parcursul saptaminii curente benzina a scazut sub pragul de 26…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referința pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru miine, 8 mai, transmite Noi.md. Astfel, prețul unui litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 26,02 lei, iar cel pentru un litru de motorina…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru urmatoarele trei zile. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu un ban mai mult, iar pentru cel la motorina - cu treisprezece bani mai puțin.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 21 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 22 martie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 25,40 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei fara…