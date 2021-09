Stiri pe aceeasi tema

- Toti clientii care nu au asigurata furnizarea energiei electrice vor fi preluați de Electrica Furnizare. Ce prețuri ofera Toti clientii care nu au asigurata furnizarea energiei electrice vor fi preluați de Electrica Furnizare. Ce prețuri ofera Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE)…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Electrica Furnizare drept furnizor de ultima instanta in luna septembrie pentru clientii finali care ar ramane fara furnizor. „Electrica va prelua toti clientii care, in luna septembrie 2021, ajung in situatia de a nu avea asigurata…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Electrica Furnizare drept furnizor de ultima instanta in luna septembrie pentru clientii finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, potrivit unui document al ANRE. "Electrica…

- In ultimul an, cele mai problematice doua companii din piața de energie au fost Hidroelectrica (cea mai amendata) și Enel (cele mai multe reclamații). Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a anunțat marți, 31 august, cate amenzi au fost aplicate furnizorilor de electricitate.Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la ANRE in perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, in timp ce Enel este compania pe numele careia s-au depus…

- Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, in timp ce Enel este compania pe numele careia s-au depus cele mai multe reclamatii, arata datele furnizate de ANRE pentru Agerpres.Astfel, in perioada…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a finalizat actiuni de control desfasurate la furnizorii de gaze naturale, aplicand amenzi contraventionale in valoare totala de 400.000 de lei. Prin actiunile de control desfasurate, ANRE a verificat, prin metoda esantionarii, respectarea prevederilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Tinmar Energy drept furnizor de ultima instanta in luna iulie pentru clientii finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, potrivit unui document al autoritatii.