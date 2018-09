Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – A.N.R.E. – a aprobat, saptamana trecuta, printr-un Ordin de Ministru noile tarife de racordare la sistemele de distributie a gazelor naturale. Potrivit noilor reguli, valoarea maxima a tarifului de analiza a cererii…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii finali se majoreaza, in medie, cu 5,83%, incepand de miercuri, 1 august, masura fiind aprobata la mijlocul lunii iulie de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

- Gazele naturale se vor scumpi cu 5,8% de la 1 august pentru populație, a anunțat Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). ”Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, comitetul de reglementare,…

- Luna august aduce vești proaste pentru romani, care vor fi nevoiți sa plateasca mai mulți bani pe gaze. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat in urma cu puțin timp ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale…

- Luna august aduce vești proaste pentru romani, care vor fi nevoiți sa plateasca mai mulți bani pe gaze. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat in urma cu puțin timp ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale…

- Valoarea medie agregata la nivel national a intreruperilor in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de energie electrica a fost, in 2017, de 477 de minute, pentru un consumator raordat la sistemul de distributie, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- La data de 1 iulie a intrat in vigoare scaderea avizata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a valorii preturilor maxime aplicate la curentul electric de fiecare Furnizor de Ultima Instanta (FUI) consumatorilor casnici, cu 3,53% in medie, informeaza Mediafax.Scaderea…

- Mai multe modificari guvernamentale intra in vigoare pe 1 iulie, dar creșterea punctului de pensii cu 10%, ceea ce va duce la o majorare a pensiilor romanilor, este principala noutate. De asemenea, de duminica 1 iulie, pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%. Guvernul a decis majorarea…