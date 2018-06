ANRE a aprobat reducerea costurilor şi simplificarea racordului de reţelele electrice de interes public Una dintre prevederi se refera la modificarea definitiilor instalatiei de racordare si a tarifului de racordare din Regulament, in sensul excluderii contorului de energie electrica din componenta instalatiei de racordare, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare. Totodata, a fost stabilit un termen de maximum cinci zile lucratoare de la data emiterii autorizatiei de construire a instalatiei de racordare, pentru incheierea contractului de executie a instalatiei de racordare in situatia in care utilizatorul solicita explicit operatorului de retea, in scris, incheierea acestui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

