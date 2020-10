Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat in comitetul de reglementare, ordinul prin care consumatorii noncasnici de electricitate se pot racorda gratuit la retea. Potrivit unui comunicat al ANRE, costurile cu proiectarea si executia instalatiei de racordare a locurilor de consum detinute de clientii finali noncasnici, cu lungime de pana la 2.500 metri, sunt suportate de catre operatorii de distributie concesionar. In data de 21.10.2020, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes…