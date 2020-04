ANRE a aprobat ordinul privind racordarea prosumatorilor la reţelele electrice de interes public Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie a aprobat miercuri Ordinul privind Racordarea prosumatorilor la retelele electrice de interes public, conform unui comunicat remis AGERRPES. "Avand in vedere interesul crescut din partea persoanelor fizice si juridice care doresc obtinerea calitatii de prosumator in conditiile legislatiei in vigoare, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de astazi 15.04.2020, Ordinul nr. 69/2020 - Procedura privind racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

