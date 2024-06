Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la gaze naturale se vor scumpi de la data de 1 iulie, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE). Aceasta a majorat tarifele reglementate de distribuție, scrie Economedia . De exemplu, un client casnic care locuieste intr-un apartament cu trei camere si are un consum anual…

- ANRE a aprobat tarifele reglementate de distribuție a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distribuție, incepand cu data de 1 iulie 2024In sedinta Comitetului de Reglementare din data de 26 iunie 2024, la propunerea direcției de specialitate, Autoritatea…

- MARȚI, 18 iunie 2024: Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat pe 21 de strazi din municipiul Alba Iulia Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat marți, 18 iunie, pe 21 de strazi din municipiul Alba Iulia Mai multe strazi din Alba Iulia raman marți, 18 iunie 2024, fara…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari specifice la rețeaua de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 10 mai, intre orele 08.00 – 20.00, in cartierul Șerbanești, din municipiul Bacau, și in localitațile Traian, Letea Veche și Holt. Compania…

- Conform detaliilor, este vorba despre prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor ndash; Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Cobadin conform HG 209 2019 pentru realizarea proiectului "Infiintare distributie…

- Astazi, 23 aprilie 2024, in cadrul ședinței publice, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de catre I.C.S „Nord Gaz-Singerei” S.R.L., diferențiate in funcție…

- Miercuri, 17 aprilie 2024, serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in municipiul Onești, județul Bacau Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- Primaria Comanești a emis un comunicat oficial in care a confirmat ca lucrarile pentru proiectul “Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comanești” sunt in curs de desfașurare. Aceste lucrari vizeaza extinderea rețelei de gaz in mai multe cartiere ale orașului,…