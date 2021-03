Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1,68 miliarde lei. Suplimentar fața de planul anual de investiții…

- ANRE a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1.684 milioane lei. Lucrarile de investiții au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta a serviciului, a siguranței in funcționare,…

- Operatorii de distributie si transport al energiei electrice au investit anul trecut in total 1,563 miliarde de lei, fata de o valoare prognozata de 1,572 miliarde de lei, ceea ce inseamna o realizare de peste 99%, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, remis,…

- In anul 2020, ca urmare a monitorizarii ANRE, s-au efectuat investitii totale in rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice in valoare de 1.563 milioane lei. In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport…

- Lucrarile de racordare la reteaua de gaze si electricitate vor fi realizate suplimentar fata de planurile de investitii ale companiilor de distributie, care au fost deja aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unui comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, in ședința Comitetului de reglementare din data de 20.01.2021, Ordinul ANRE nr. 5/2021 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de catre furnizorii de ultima instanța…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat,miercuri, Ordinul ANRE nr. 5/2021 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de catre furnizorii de ultima instanța și pentru modificarea și completarea Contractului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri un ordin care le permite clientilor casnici ca, cel putin pana la data de 30 iunie 2021, sa primeasca din partea furnizorului actual de energie cea mai buna oferta, fara abonament, si vor putea beneficia de o reducere…