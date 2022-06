Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES. Fii la…

- Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fișelor de analiza și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…

- “Mecanismul este in felul urmator: pentru partea de plafonare, pentru acel plafon de pret si diferenta de plafon, furnizorii trebuie sa depuna cereri si documente justificative la Autoritatea de reglementare in energie, aceasta verifica si da bunul de plata catre Ministerul Energiei sau catre Ministerul…

- Furnizorii de energie care au umflat in mod artificial preturile vor fi sanctionati, potrivit ANRE. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca, in perioada noiembrie 2021 – martie 2022, 66 de companii au depus 250 de cereri pentru compensatii in urma cresterii…

- In cadrul ANRE a fost constituit un grup de lucru, in vederea desfasurarii activitatii de colectare, verificare date, intocmire fise de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificarile…

- Acoperisurile din ferme și de pe fabricile din industria alimentara ar putea sa ajute Romania sa-și asigure independenta energetica sau cel puțin așa iși propun oficialii romani. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunțat in ruma cu cateva zile la Luduș ca Guvernul a decis ca o parte din Fondul…

- Dan Carbunaru a precizat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca astfel se evita blocarea implementarii acestor proiecte, dar si dezangajarea unor fonduri europene. “As vrea sa va semnalez Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 60/2020 privind unele masuri financiare…

- Consumul de energie electrica si de gaze naturale va fi facturat pe un formular unic, ce va cuprinde informatii relevante cu privire la depasirea consumului estimat in mod distinct, potrivit unui amendament admis la proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2022 privind masurile…