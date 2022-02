Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca intreaga populație a fost afectata de schimbarile care au loc in ultimele luni in sectorul energetic – atat energie electrica, cat si gaze naturale – Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat cateva recomandari, pentru a veni in sprijinul clienților finali…

- ”ANRE continua seria de actiuni de control demarate la principalii furnizori de energie electrica si gaze naturale. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca societatile Enel Energie si Enel Energie Muntenia au emis facturi aferente consumului de energie electrica pentru luna noiembrie 2021…

- ANRE: Amenzi de 400.000 de lei pentru Enel, dupa ce nu a aplicat reducerile in facturile de gaze Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat luni ca a amendat Enel cu 400.000 lei pentru ca nu a emis in noiembrie facturi la gaze clienților care beneficiau de schema de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sanctionat cu amenzi de cate 200.000 de lei ELECTRICA FURNIZARE si GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor. Decizia a fost luatain urma finalizarii partiale aactiunii de control declansate in 12 ianuarie…

- In prezent, cetațenii din Romania se confrunta cu o noua problema privind costurile energiei electrice. Deși suntem in decembrie, milioane de romani nu au primit inca facturile la curent pentru noiembrie. Astfel oamenii risca sa plateasca un preț mare in viitorul apropiat. In prezent, un important furnizor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat un numar de 167 amenzi contraventionale in valoare totala de 2.456.000 lei, ca urmare a finalizarii unor actiuni de control efectuate in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, potrivit unui comunicat. Distributie…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi contraventionale furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in valoare totala de 2,365 milioane de lei pentru nerespectarea reglementarilor ANRE, potrivit unui comunicat al institutiei. In perioada ianuarie -…

- In perioada ianuarie – octombrie 2021, in baza sesizarilor și reclamațiilor clienților finali, in paralel cu celelalte tipuri de acțiuni de control, ANRE a efectuat și un numar de 749 de acțiuni de control de tip supraveghere la furnizorii de energie electrica și gaze naturale, din care 534 in domeniul…