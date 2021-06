Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a sanctionat cu 155.000 de lei societatea Distributie Energie Electrica Romania (DEER) pentru nerespectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor la retelele de energie electrica, potrivit unui comunicat al autoritatii, remis, luni, AGERPRES. ANRE a finalizat o actiune de control desfasurata la societatea Distributie Energie Electrica Romania (in zona de competenta a fostei Societati de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord) in cadrul careia s-a verificat respectarea prevederilor legale privind racordarea prosumatorilor…