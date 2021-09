Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune compensarea cu suma de 9,64 de milioane de lei a costului net aferent furnizarii serviciului universal postal din anul 2019, in urma unei solicitari din partea Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), furnizorul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a finalizat actiuni de control desfasurate la furnizorii de gaze naturale, aplicand amenzi contraventionale in valoare totala de 400.000 de lei, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune alocarea spectrului radio disponibil in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 - 3600 MHz, cu un pret de pornire in licitatie de 22 de milioane de euro, arata Agerpres. "Pentru alocarea spectrului, ANCOM…

- Aceasta analiza se poate face foarte ușor, datorita comparatorului de tarife pus la dispoziție de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Consumatorii casnici care inca nu au ales un nou furnizor de pe piața libera, au in momentul de fața contractul in mainile unui furnizor de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat in sedinta Comitetului de reglementare de marti un nou ordin privind standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Principalele schimbari si masurile se refera…

