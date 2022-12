ANRE a amendat cu 2,4 milioane lei companiile de distribuție a energiei electrice Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la racordarea prosumatorilor la retelele de distributie a energiei electrice, au fost semnate […] The post ANRE a amendat cu 2,4 milioane lei companiile de distribuție a energiei electrice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si transmisa spre decontare in conformitate cu OUG 27/2022 a depasit 6,2 miliarde lei. Potrivit ANRE, un numar de 83 de companii au depus 729 de solicitari, din care au fost aprobate 177 pentru clientii casnici si 277 pentru…

- Prosumatorii, adica romanii care si-au instalat fotovoltaice si produc si vand energie electrica, vor primi o serie de noi beneficii și facilitați. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a actualizat „Ghidul prosumatorului cu c

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Suma totala ajunge la 19 milioane de euro.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunta ca a aprobat noi prevederi care ajuta la deblocarea punerii in functiune a instalatiilor realizate de prosumatori. Implicit, și la deblocarea valorificarii energiei produse din surse regenerabile in centrale electrice cu puteri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei. „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) desfasoara,…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- ”Avand in vedere numarul mare de petitii depuse la ANRE privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, Comitetul de reglementare a aprobat, in sedinta din data de 19.10.2022, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a demarat actiuni de control inopinate la sase operatori de distributie a energiei electrice, pentru a verifica modul de indeplinire a obligatiei legale privind citirea indexului grupului de masurare al clientilor casnici la un interval de maximum…