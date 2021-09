Stiri pe aceeasi tema

- Efortul bugetar pentru a sustine certificatele verzi și contributia de cogenerare timp de șase luni, așa cum au promis guvernanții, se ridica la peste 2 miliarde lei, potrivit estimarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Pentru un consumator casnic, aceasta ar insemna o scadere…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) investigheaza 26 de companii energetice pentru manipularea pietei, iar amenzile vor fi intre 5 si 10% din cifra lor de afaceri, a afirmat, miercuri, Dumitru Chirita, presedintele ANRE.El a fost audiat in cadrul Comisiei parlamentare de ancheta…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Electrica Furnizare drept furnizor de ultima instanta in luna septembrie pentru clientii finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, potrivit unui document al ANRE preluat de Agerpres. „Electrica…

- Caldura se scumpește. Ieri, consilierii locali craioveni au votat la unison scumpirea energiei termice care va fi furnizata populatiei si agentilor economici din sistemul centralizat. Cu alte cuvinte, pretul caldurii sare in aer din aceasta iarna. Populatia va fi cea mai afectata. Craiovenii vor scoate…

- Pretul energiei electrice creste de astazi, 1 iulie, intre 3% si 13% pentru consumatorii casnici, care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la 1 ianuarie, piata de electricitate s-a liberalizat, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare…

