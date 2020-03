Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut o serie de recomandari persoanelor care si-au facut planuri de vacanta in perioada urmatoare. In situatia unor deplasari cu data de inceput in urmatoarele 14 zile, pe care beneficiarii doresc sa le contramandeze, ANPC recomanda sa se faca, in scris, o cerere de restituire a banilor achitati […]