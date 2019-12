Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii platite in octombrie 2019 au totalizat 595,58 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,61 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), potrivit Agerpres.In octombrie 2019, au beneficiat…

- UPDATE, ora 11:00 – Peste doua milioane de persoane au votat pana acum in toata tara in turul al doilea al alegerilor prezidentiale potrivit datelor Biroului Electoral Central. Prezenta la vot in judetele din Moldova: Galati – 11,66% Bacau – 10,79% Neamt – 10,54% Iasi – 9,48% Botosani – 9,53% Vaslui…

- Un numar de 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 1.073.250 lei, decizia fiind luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, a anuntat, luni, Ministerul Muncii si Justitiei…

- In luna septembrie, erau inregistrati 167.792 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau - 10248, Suceava - 9.598 si Vaslui - 8.694. De asemenea, la finalul lunii septembrie, erau suspendati de la plata 22.659 beneficiari, cei mai multi din Buzau…

- Totodata, in perioada mentionata, 17.408 beneficiari au fost suspendati de la plata, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna septembrie 2019 au insumat 354,49 milioane de lei, in scadere…

- "Surpriza acestei conferinte de presa, gazduita de Camera de Comert Industrie si Navigatie (CCINA) Constanta o constituie initiativa pusa in practica de Agentia Paralela 45, de a deschide pentru prima data o linie charter directa cu Antalya, de pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Pe…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in august 2019 au totalizat 586,73 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,97 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In august 2019 au beneficiat de acest ajutor social 3.513.966…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…