Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna mai 2022 au totalizat 64,142 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 731,05 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna mai, erau inregistrati 87.740 de beneficiari ai stimulentului de insertie pentru cresterea copilului, cei mai multi fiind in Bucuresti – 12.554 si in judetele Cluj – 4.384, Timis – 4.105 si Iasi – 3.848. Cea mai mare valoare a sumei medii platite in luna mai (drepturi curente) a fost inregistrata in judetul Botosani – 849,21 lei, iar cea mai…