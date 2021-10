ANPIS: Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut la 156.944 persoane în august Numarul beneficiarilor de ajutor social in luna august a fost de 156.944 de persoane, cu 2.101 persoane mai putin decat in luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (9.988), Bacau (8.701) si Buzau (7.774), iar cei mai putini in Bucuresti (229) si in judetele Ilfov (911) si Timis (1.280). Suma medie platita in luna august de statul roman beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 257,57 lei, iar suma totala platita s-a ridicat la 40,423 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

