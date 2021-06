Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza joi, 10 iunie, 111 percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe la suspecții de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, informeaza Poliția Romana."Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- As many as 169,690 people in Romania were drawing social security benefits in April, down 2,467 from the previous month, according to data data centralised by the National Agency for Social Security Payments and Inspection (ANPIS), agerpres reports. Most beneficiaries were registered in Dolj (10,875),…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 de persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), conform agerpres. Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna martie, de 172.157, in scadere cu 2.209 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna martie, de 172.157, in scadere cu 2.209 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in februarie 2021, au totalizat 27,55 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 173,55 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna februarie, erau inregistrati 158.738 de beneficiari…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in februarie 2021, de 174.366, in scadere cu 2.370 fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (11.022), Bacau (9.458)…