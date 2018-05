Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in primul trimestru al acestui an au insumat 913,864 milioane de lei, cea mai mare suma fiind platita in martie, respectiv 310,268 milioane lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).

- In luna martie a acestui an am avut putin peste 216.000 de beneficiari de venit minim garantat, arata cele mai recente date centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Acesta este cel mai scazut nivel al numarului de beneficiari de ajutor social din octombrie 2013 incoace,…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Plata CASS a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, potrivit unei OUG adoptate de Guvern. Guvernul a adoptat, miercuri,…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In ianuarie erau inregistrati…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie erau inregistrati 89.337 beneficiari…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie, au beneficiat…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…