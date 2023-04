Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna februarie 2023 au totalizat 24,482 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 183,79 de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna februarie erau inregistrati…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna februarie 2023 au totalizat 24,482 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 183,79 de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES . In luna februarie erau inregistrati…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de peste 14,36 miliarde lei, in crestere cu 265 milioane de lei fata de 21 aprilie, informeaza ANRE printr-un comunicat, transmite AGERPRES…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna februarie 2023 au insumat 1,079 miliarde de lei, suma medie platita fiind de 296,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In a doua luna din 2023, au beneficiat…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna ianuarie 2023 au insumat 1,077 miliarde de lei, suma medie platita fiind de 296,35 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, conform OUG 118/2021 si OUG 27/2022, o suma de 12,2 miliarde lei, informeaza ANRE printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . „Precizez ca suma totala…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna decembrie 2022, de 170.266, in crestere cu 607 de persoane fata de noiembrie, cand 169.659 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si…

- Botoșani, județul in care suma medie platita pentru alocațiile pentru copii in decembrie a avut cea mai mare valoare din Romania Botoșaniul este județul in care alocațiile de stat pentru copii au avut cea mai mare valoare din Romania arata Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS),…