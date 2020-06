Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in mai 2020, au totalizat 27,6 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 171,02 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).



In luna mai, erau inregistrati 161.416 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau - 9.700, Suceava - 9.242 si Vaslui - 8.532.



De asemenea, la finalul lunii mai, erau suspendati de la plata 19.199 beneficiari, cei mai multi din Buzau - 1.672, Giurgiu - 1.503 si Mehedinti - 1.089.



…