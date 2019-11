ANPDCA: Numarul copiilor care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate, in scadere cu 8,7% la finele primului semestru

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018.

- O femeie din Piatra Neamț a sesizat vineri-noapte poliția despre faptul ca o fata, Ana Maria Moldoveanu, de 12 ani, a plecat vineri, 25 octombrie, de la școala, dupa terminarea cursurilor, la ora 13, dar nu a mai ajuns acasa. Fata a fost cautata in Piatra Neamț și in localitațile din jurul municipiului,…

- O statistica de anul trecut arata ca in Romania exista circa 100.000 de copii cu unul sau ambii parinti plecati sa lucreze in strainatate. Datele prezentate de catre Ministerul Educatiei sunt mult mai alarmante si indica faptul ca peste 160.000 de copii se aflau in aceasta situatii.

- Scopul principal al apelului de proiecte consta în stimularea participarii la educatie a copiilor ai caror parinti sunt plecati în strainatate si prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Apelul de propuneri de proiecte vizeaza exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est.…

