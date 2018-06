Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale lucreaza la un proiect “gigant”, cu o valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, adresat in special scolilor si elevilor din mediul rural, unde rata de parasire si de abandon atinge 25%, a anuntat, miercuri, ministrul Valentin Popa in cadrul evenimentului de lansare…

- In anul 2017 numarul divorturilor care au avut loc in Romania a fost in creștere fața de anul precedent. Care a fost cel mai invocat motiv de divorț de cele 31.000 de cupluri care și-au spus adio in fața unui judecator. In mediul urban, in anul 2017, s-a inregistrat un numar dublu de divorturi fata…

- Prezent la un eveniment oficial in Suceava, ministrul Educatiei, Valentin Popa a anuntat, in premiera, doua importante proiecte ale Ministerului pe care-l conduce, proiecte care ar avea drept beneficiari elevii de la sate. Primul dintre ele ii vizeaza pe absolventii de liceu din mediul rural, carora,…

- In cursul anului 2017, 1.207 cazuri de violenta in familie au ajuns in atentia serviciilor specializate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.Dintre acestea, 1.185 de cazuri au avut ca victime copii cu varste de la 1 la 17 ani iar alte 22 de cazuri, adulti.Din…

- Nivelul ridicat de saracie din mediul rural si lipsa unor masuri drastice pentru persoanele care incalca legislatia silvica sunt identificate drept principalele cauze care duc la perpetuarea furturilor de lemne din paduri, a precizat joi, in cadrul Sedintei Colegiului Prefectural, adjunctul sefului…

- Ca atare, fundatia Orange va selecta 10 scoli gimnaziale din mediul rural care sa faca parte, in anul scolar 2018-2019, din programul de educatie digitala – Digitaliada. Digitaliada este un program de educatie digitala ce incurajeaza folosirea la clasa a metodelor de lucru interactive si a continutului…

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat șapte cazuri de gripa, trei dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. DSP Vrancea a mai inregistrat 1686…