Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la 91.345…

- La sfarsitul lunii august 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 6567 someri (din care 3146 femei), rata somajului fiind de 3,43 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,56 %, in aceasta luna indicatorul a inregistrat…

- Circa 96% dintre familiile din Romania ocupau, in 2018, locuinta in calitate de proprietar, iar ponderea familiilor chiriase era mai mare cu 1,9 puncte procentuale in mediul urban fata de cel rural, conform "Anchetei asupra calitatii vietii", realizate de Institutul National de Statistica anul trecut.…

- RE/MAX Romania: Tranzactiile de inchirieri s-au triplat in primele șase luni RE/MAX Romania a inregistrat, in primul semestru al anului in curs, o triplare a numarului de tranzactii de inchirieri, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Potrivit reprezentanţilor companiei, aproximativ 40% din…

- Uniqa Asigurari a raportat in primul semestru al anului 2019 o crestere de 21% pe segmentul de asigurari non-auto comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, inregistrand prime brute subscrise de 16,2 milioane de euro, conform IFRS. Uniqa Asigurari de viata a continuat sa isi consolideze…

- "Un nou studiu realizat de Coface Romania privind evolutia insolventelor in Romania, pe parcursul primului semestru al anului 2019, puncteaza scaderea numarului de companii insolvente in aceasta perioada, cu 33%, in contextul unei cresteri economice reale sustinute, de 5,1%. Cu toate acestea, evolutia…

- Un nou Studiu realizat de Coface Romania privind evoluția insolvențelor in Romania, pe parcursul primului semestru al anului 2019, puncteaza scaderea numarului de companii insolvente in aceasta perioada, cu 33%, in contextul unei creșteri economice reale susținute, de 5,1%. Cu toate acestea, evoluția…